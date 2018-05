USD Berjaya di Tengah Rilis Data Ekonomi

New York: Pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) naik atau berjaya pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena investor memilah-milah data ekonomi terbaru dari negara itu. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,40 persen menjadi 94,152 pada akhir perdagangan.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 26 Mei 2018, dolar Kanada, mata uang utama yang terkait komoditas, turun 0,74 persen terhadap USD pada akhir perdagangan ke level terendah dalam lebih dari dua minggu. Pada akhir perdagangan New York, euro turun jadi USD1,1666 dari USD1,1727 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun jadi USD1,3319 dari USD1,3385 di sesi sebelumnya.

Dolar Australia jatuh ke USD0,7546 dari USD0,7577. Sedangkan USD membeli 109,38 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,30 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik ke 0,9919 franc Swiss dari 0,9915 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2977 dolar Kanada dari 1,2889 dolar Kanada.



Departemen Perdagangan AS mengatakan pada Jumat bahwa pesanan untuk barang modal non-pertahanan tidak termasuk pesawat, proxy yang diawasi ketat untuk rencana belanja bisnis, menambahkan 1,0 persen pada April, mengalahkan ekspektasi pasar.







Sementara itu, greenback menguat terhadap mata uang terkait komoditas, karena harga minyak menurun setelah Arab Saudi dan Rusia mengatakan mereka siap untuk mengurangi pembatasan pasokan yang telah mendukung harga minyak mentah.



Di sisi lain, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun USD2,83 menjadi menetap di USD67,88 barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, turun USD2,35 menjadi ditutup pada USD76,44 per barel di London ICE Futures Exchange.



Menteri Energi Rusia dan Arab Saudi bertemu di St. Petersburg pada Jumat 25 Mei untuk meninjau kembali ketentuan pakta pasokan minyak global yang telah berlangsung selama 17 bulan, menjelang pertemuan penting Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina bulan depan.









