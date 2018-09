Emas Berjangka Tertekan Penguatan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan Federal Reserve AS menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persentase poin.



Mengutip Antara, Kamis, 27 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD6,0 atau 0,5 persen menjadi ditutup pada USD1.199,1 per ons. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama rivalnya naik 0,08 persen menjadi 94,15 pada pukul 17.30 GMT.

Emas biasanya bergerak dalam arah yang berlawanan dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sebelumnya, harga emas berjangka telah naik selama dua hari berturut-turut, ditopang USD yang melemah menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 9,2 sen AS atau 0,63 persen menjadi USD14,401 per ons. Platinum untuk penyerahan Januari 2019 naik sebanyak USD2,9 atau 0,35 persen menjadi ditutup pada USD829,1 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 106,93 poin atau 0,40 persen menjadi berakhir di 26.385,28 poin. Indeks S&P 500 turun 9,59 poin atau 0,33 persen menjadi ditutup di 2.905,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 17,10 poin atau 0,21 persen, menjadi berakhir di 7.990,37 poin.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat persentase poin atau 25 basis poin yang merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015.





(ABD)