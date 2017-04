Minyak Dunia Turun Usai Kelebihan Stok

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia berakhir lebih rendah Senin waktu setempat (Selasa WIB) ini setelah libur panjang akhir pekan Paskah karena kekhawatiran kelebihan pasokan akan menekan pasar.



Mengutip Antara, Selasa 18 April 2017, perusahaan-perusahaan pengeboran minyak AS minggu lalu menambahkan jumlah riguntuk ke-13 minggu berturut-turut sehingga pasokan naik ke posisi tertinggi dalam waktu sekitar dua tahun.

Laporan perusahaan jasa minyak Baker Hughes Jumat pekan lalu menunjukkan jumlah rig pengeboran AS naik menjadi 683 rig minggu lalu yang merupakan tertinggi sejak April 2015.Para analis menyebut peningkatan produksi minyak mentah AS telah menggerogoti upaya Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lainnya dalam menekan produksi.Minyak patokan AS, West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Mei mengalami penurunan sebanyak USD0,53 menjadi di posisi sebesar USD52,65 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, minyak mentah Brent Laut Utara untuk pengiriman Juni, mengalami penurunan sebanyak USD0,53 menjadi di posisi sebesar USD55,36 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)