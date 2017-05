USD Alami Penguatan terhadap Yen

Metrotvnews.com, New York: Dolar Amerika Serikat (USD) mengalami kenaikan terhadap yen pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) setelah investor mengabaikan aktivitas pabrik Amerika Serikat (AS) yang lemah dan tingkat inflasi. Apalagi, ada pandangan bahwa hal itu tidak mungkin menghalangi kenaikan suku bunga di Juni oleh the Fed.



Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau Personal Consumption Expenditures (PCE) tidak termasuk makanan dan energi turun 0,1 persen pada Maret, penurunan pertama dan terbesar sejak September 2001. Dalam 12 bulan sampai Maret, indeks harga inti PCE meningkat 1,6 persen, keuntungan terkecil Sejak Juli lalu.

Pembacaan inti PCE, yang merupakan ukuran inflasi the Fed, turun dari target dua persen bank sentral. Selain itu, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks aktivitas pabrik nasional turun menjadi pembacaan 54,8 di bulan lalu, pembacaan terlemah sejak Desember.Sementara dolar pada awalnya jatuh terhadap yen dan euro setelah data tersebut, ia pulih untuk mencapai level tertinggi satu bulan terhadap yen 111,92 yen dan mengurangi sebagian besar kerugiannya terhadap euro."Saya tidak berpikir data ini dengan sendirinya akan menggagalkan kenaikan Juni. Saya pikir itu adalah jenis data yang diperlakukan sebagai berita lama," kata Ahli Strategi FX Credit Agricole Vassili Serebriakov, di New York, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 2 Mei 2017.Perdagangan bergerak tipis karena beberapa pasar di Asia dan Eropa tutup untuk liburan May Day. Euro terakhir naik hanya 0,1 persen terhadap USD di USD1,0901, setelah menyentuh sesi tinggi USD1,0923 EUR = tak lama setelah data tersebut dirilis.Puncak sesi tersebut berada di bawah level tertinggi 5-1/2 bulan minggu lalu di posisi sebesar USD1,0950. Dolar terakhir di 0,2 persen lebih tinggi terhadap yen di ¥ 111,77 ¥ = dan mendekati level tertinggi satu bulan di 111,92 yang disentuh pada sore hari.(ABD)