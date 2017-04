Defisit Perdagangan AS Jatuh Akibat Melemahnya Permintaan Domestik

Metrotvnews.com, Washington: Defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) jatuh dalam dua tahun pada Februari akibat melemahnya permintaan domestik dan memberikan beban terhadap kinerja impor. Di sisi lain, pertumbuhan global yang lebih kuat mendorong ekspor barang dari AS.



Kesenjangan perdagangan sensitif secara politis dengan Tiongkok telah menyempit tajam sebanyak 26,6 persen dari Januari mencapai sebesar USD23 miliar, menjelang pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada minggu ini.

"Adapun hal itu terjadi meskipun faktor-faktor musiman kemungkinan besar di balik penurunan yang dramatis," kata Kepala Ekonom MUFG Union Bank Chris Rupkey, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 6 April 2017.Departemen Perdagangan AS mencatat defisit perdagangan mengalami penurunan sebanyak 9,6 persen menjadi USD4,3 miliar. Hal itu juga karena ekspor mengalami peningkatan ke level tertinggi dalam lebih dari dua tahun, setelah naik ke dekat dua tahun yang tinggi di USD48,2 miliar pada Januari."AS telah bekerja keras jika akan mencoba untuk mengubah pola perdagangan yang telah dikembangkan antara Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan AS selama 10 sampai 20 tahun terakhir," kata Chris Rupkey.Para ekonom telah memperkirakan kesenjangan perdagangan secara keseluruhan jatuh ke USD44,8 miliar pada Februari. Ketika disesuaikan dengan inflasi, maka defisit mengalami penurunan menjadi sebesar USD59,7 miliar dengan ekspor barang mencapai rekor tertinggi sebagai hambatan sebelumnya dari pemudaran USD yang kuat.(ABD)