Keperkasaan Dolar AS Meredup

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) terhadap sejumlah mata uang utama lainnya sedikit melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mempertimbangkan beberapa laporan data ekonomi terbaru.



Mengutip Antara, Rabu, 17 Oktober 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,01 persen menjadi 95,0482 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1577 dari USD1,1583 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3191 dari USD1,3154 di sesi sebelumnya.

Sedangkan dolar Australia berada pada posisi USD0,7138 atau tidak berubah dari angka hari sebelumnya. USD dibeli pada 112,18 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,89 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9899 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9873 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2938 dolar Kanada dari 1,2986 dolar Kanada.



Sementara itu, mata uang negara-negara emerging market atau negara-negara sedang berkembang cenderung menguat, karena meningkatnya pasar-pasar saham utama mencerminkan kenaikan selera risiko para investor. Produksi industri AS naik 0,3 persen pada September, Federal Reserve melaporkan. Angka ini mengalahkan ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,1 persen.



Tetapi, untuk kuartal ketiga secara keseluruhan, produksi industri maju pada tingkat tahunan 3,3 persen, turun dari tingkat 5,3 persen pada kuartal kedua, kata laporan itu. Sedangkan jumlah lowongan pekerjaan mencatat rekor tertinggi baru di 7,1 juta pada hari kerja terakhir Agustus, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan.



Kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan antara kekuatan Barat dan Arab Saudi telah membebani pasar minggu ini. Arab Saudi telah berada di bawah tekanan sejak jurnalis Saudi terkemuka Jamal Khashoggi, seorang kritikus Riyadh yang tinggal di AS, menghilang pada 2 Oktober setelah mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul.



Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu Raja Arab Saudi dan putra mahkota untuk mendiskusikan hilangnya Khashoggi pada Selasa 16 Oktober, dan Menteri Luar Negeri Turki mengatakan Pompeo akan membawa informasi tentang kasus ini ke Ankara.



Fokus ekonomi berikutnya untuk pasar adalah rilis risalah dari pertemuan Federal Reserve September pada Rabu waktu setempat, yang akan dievaluasi untuk indikasi baru tentang berapa banyak kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.





