Rilis Laba Mengecewakan, Gerak Saham AS Terhantam

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih rendah pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), memangkas kenaikan di sesi sebelumnya. Kondisi itu terjadi karena laporan laba dari beberapa nama besar perusahaan teknologi mengecewakan para investor.



Mengutip Antara, Sabtu, 27 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 296,24 poin atau 1,19 persen, menjadi berakhir di 24.688,31 poin. Indeks S&P 500 turun 46,88 poin atau 1,73 persen, menjadi ditutup di 2.658,69 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 151,12 poin atau 2,06 persen, menjadi berakhir di 7.167,21 poin.

Amazon mencatat laba per saham dilusian sebesar USD5,75 dan pendapatan USD56,58 miliar. Perusahaan memberikan panduan pendapatan kuartal keempat di kisaran USD66,5 miliar dan USD72,5 miliar atau jauh di bawah perkiraan Wall Street.







Alphabet, induk perusahaan Google, melaporkan laba per saham kuartal ketiga sebesar USD13,06 dan pendapatan USD33,7 miliar. Laba untuk kedua perusahaan tersebut melampaui perkiraan para analis, tetapi pendapatannya menurun.



Di sisi ekonomi, Departemen Perdagangan AS mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) AS tumbuh pada tingkat tahunan 3,5 persen sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tingkat 3,4 persen yang diperkirakan oleh para ekonom.



Pengeluaran konsumsi pribadi, ukuran kunci inflasi meningkat 1,6 persen di kuartal terakhir, kata departemen itu. Survei konsumen bulanan Universitas Michigan mencapai 98,6 dalam angka akhir Oktober, lebih lemah daripada yang diantisipasi para analis.









(ABD)