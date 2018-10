Wall Street Terjun Bebas

New York: Saham-saham di Wall Street turun tajam atau terjun bebas pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena kekhawatiran kenaikan suku bunga dan aksi jual saham teknologi mengguncang pasar.



Mengutip Antara, Kamis, 11 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 831,83 poin atau 3,15 persen, menjadi berakhir di 25.598,74 poin. Indeks S&P 500 merosot 94,66 poin atau 3,29 persen, menjadi ditutup di 2.785,68 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir jatuh 315,97 poin atau 4,08 persen, menjadi 7.422,05 poin.

Sektor teknologi mengalami hari terburuk dalam tujuh tahun, mendorong Dow ke hari terburuknya dalam delapan bulan terakhir. Saham Amazon jatuh 6,15 persen, sementara Netflix menukik 8,38 persen. Facebook dan Apple juga masing-masing turun lebih dari empat persen



Sektor teknologi termasuk perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar di Amerika Serikat dan mereka yang telah menjadi penyumbang terbesar terhadap perpanjangan pasar bullish. Ketakutan meningkatnya imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan terhadap pasar saham.







Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan acuan, mencapai 3,26 persen pada Selasa 9 Oktober, level tertinggi sejak 2011. Pada Rabu 10 Oktober, imbal hasil surat utang pemerintah bertenor dua tahun mencapai 2,91 persen, level tertinggi dalam satu dekade terakhir.



Para investor telah bergulat dengan suku bunga yang lebih tinggi, menyusul serangkaian data ekonomi utama dan komentar baru-baru ini dari pejabat-pejabat utama bank sentral AS. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,7 persen pada September, dan total lapangan kerja non-pertanian meningkat sebesar 134.000, menurut Departemen Tenaga Kerja AS.



Pada September, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan pada payroll atau penggajian non-pertanian swasta meningkat sebanyak 8 sen AS menjadi USD27,24. Selama setahun, rata-rata penghasilan per jam telah meningkat 73 sen AS atau 2,8 persen.









