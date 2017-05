Defisit Perdagangan AS Sedikit Meningkat di Maret

Metrotvnews.com, Washington: Defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) tercatat sedikit mengalami peningkatan pada Maret 2017 di tengah penurunan yang luas pada beberapa barang impor dan ekspor, data pemerintah menunjukkan. Sejauh ini, Pemerintah AS berupaya untuk menekan angka defisit perdagangan guna memacu pertumbuhan ekonomi.



Mengutip Reuters, Jumat 5 Mei 2017, Departemen Perdagangan AS mengungkapkan bahwa kesenjangan perdagangan merosot sebanyak 0,1 persen menjadi di posisi sebesar USD43,7 miliar. Defisit perdagangan Februari direvisi mengalami kenaikan menjadi di posisi sebesar USD43,8 miliar dari sebelumnya sebesar USD43,6 miliar.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters telah meramalkan kesenjangan perdagangan meningkat menjadi USD44,5 miliar di Maret. Jika disesuaikan dengan inflasi maka tingkat defisit perdagangan mengalami kenaikan menjadi USD60,00 miliar dari USD59,94 miliar di Februari.Pemerintah melaporkan pekan lalu bahwa perdagangan memiliki dampak netral pada kenaikan tahunan 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal pertama 2017. Administrasi Trump melihat perdagangan karena berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi empat persen.Presiden AS Donald Trump mengaku bahwa dia termotivasi untuk mengakhiri Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA dengan Kanada dan Meksiko, namun berubah pikiran setelah para pemimpin mereka memintanya untuk melakukan negosiasi ulang.NAFTA yang ditandatangani pada 1994 oleh Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko menghapus sebagian besar hambatan perdagangan dan tarif antara negara-negara tetangga, namun Trump dan kritikus lainnya telah menyalahkannya karena pemotongan pekerjaan di AS.Pada Maret, ekspor barang dan jasa turun 0,9 persen menjadi USD191,0 miliar. Ekspor ke Tiongkok mengalami penurunan sebanyak 1,8 persen dan yang ke Meksiko dan Kanada masing-masing mengalami kenaikan sebanyak 15,8 persen dan 17,9 persen.Impor barang dan jasa tergelincir 0,7 persen jadi USD234,7 miliar. Impor meningkat dengan harga minyak yang lebih tinggi. Impor barang dari Tiongkok meningkat 4,4 persen menjadi USD34,2 miliar di Maret, didorong oleh ponsel. Defisit perdagangan AS-Tiongkok yang sensitif secara politis meningkat 7,0 persen menjadi USD24,6 miliar di Maret.(ABD)