Data Laporan Pekerjaan AS Angkat Harga Emas Dunia

Chicago: Harga kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange beringsut lebih tinggi pada perdagangan Jumat, menanggapi laporan pekerjaan AS yang baru dirilis.



Melansir Xinhua, Sabtu, 6 Januari 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik 70 sen dolar AS atau 0,05 persen menjadi USD1.322,30 per ons, menyusul penurunan pada sesi pagi hari.

Emas berjangka melihat sesi perdagangan yang berombak pada Jumat. Setelah laporan pekerjaan nonpertanian AS, yang menunjukkan bahwa pekerjaan naik sebanyak 148 ribu pekerjaan pada Desember setelah melonjak 250 ribu pada November.



Beberapa investor cenderung mengharapkan kebijakan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang lebih lambat untuk tahun ini. Namun, beberapa pengamat lain menggarisbawahi kenaikan upah di Desember, mempertahankan prospek ekonomi yang optimistis.



Menurut data resmi, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan di non-farm payrolls swasta naik menjadi USD26,63 pada Desember. Sepanjang tahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat 65 sen atau 2,5 persen.



Selain itu, indeks dolar AS, sebuah mata uang greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik tipis 0,10 persen menjadi 91,95 sehingga menahan kenaikan emas berjangka.



Adapun logam mulia emas dan dolar bergerak berlawanan arah. Jika dolar naik, emas berjangka akan turun seperti emas, yang diukur dengan dolar, sehingga menjadi investasi mahal bagi investor.





(AHL)