USD Melemah di Tengah Berkurangnya Ketegangan AS-Tiongkok

New York: Kurs dolar Amerika Serika (USD) diperdagangkan lebih rendah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena minat investor terhadap mata uang safe haven seperti greenback menurun di tengah berkurangnya ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Maret 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2456 dari USD1,2367 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4228 dari USD1,4145 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7734 dari USD0,7713.

Sedangkan USD dibeli 105,25 yen Jepang, lebih tinggi dari 104,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9448 franc Swiss dari 0,9467 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2867 dolar Kanada dari 1,2863 dolar Kanada.



Pasar global sangat terkejut pekan lalu setelah Presiden AS Donald Trump pada Kamis lalu menandatangani memorandum eksekutif yang dapat mengakibatkan pengenaan tarif besar hingga USD60 miliar atas impor dari Tiongkok serta pembatasan lebih tajam pada investasi Tiongkok.



Namun, selera risiko para investor berkurang, setelah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He melakukan percakapan telepon dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada Sabtu, mendesak upaya bersama untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan Tiongkok-AS.



Para analis mengatakan bahwa kekhawatiran perang perdagangan sedang surut dan investor bergerak kembali ke kelompok aset-aset yang menawarkan tingkat pengembalian relatif menarik. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,46 persen menjadi 89,027 di akhir perdagangan.









(ABD)