Wall Street Menguat Jelang Pidato Ketua The Fed

Metrotvnews.com, New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup pada rekor tertinggi di Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor menunggu sambutan dari Ketua Federal Reserve Janet Yellen yang mungkin mengungkapkan lebih banyak petunjuk mengenai kebijakan moneter AS di masa depan.



Mengutip Xinhua, Rabu 4 Oktober 2017, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 84,07 poin atau 0,37 persen menjadi 22.641,67. Sedangkan S&P 500 naik tipis 5,46 poin atau 0,22 persen menjadi 2.534,58. Sementara indeks Nasdaq Composite naik 15,00 poin atau 0,23 persen menjadi 6.531,71.

Ketua the Fed Janet Yellen dijadwalkan untuk menyampaikan ucapan pembuka di Community Banking dalam konferensi penelitian dan kebijakan abad ke-21 di St. Louis. Pidato tersebut dinilai bisa memberikan efek tersendiri terkait bagaimana kebijakan moneter AS di masa mendatang.







Federal Reserve telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini. Pembuat kebijakan bulan lalu menunjuk satu kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini dan tiga untuk tahun depan setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari.



Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember mencapai 81,7 persen, menurut alat FedWatch CME Group. Sementara itu, investor terus mencerna data ekonomi optimis yang dirilis pada hari senin.



Aktivitas ekonomi di sektor manufaktur berkembang pada bulan September, dan ekonomi secara keseluruhan tumbuh untuk bulan ke 100 berturut-turut, menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management (ISM). Indeks manufaktur, yang juga dikenal sebagai indeks manajer pembelian, tercatat 60,8 pada September.









(ABD)