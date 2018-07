Harga CPO Terkoreksi

Jakarta: Komoditas crude palm oil (CPO) pada perdagangan Kamis, 19 Juli 2018 ditutup di harga 2.193 ringgit Malaysia, dengan histori pada hari perdagangan tersebut menyentuh harga rendah di 2.185 ringgit Malaysia serta harga tinggi di 2.220 ringgit Malaysia.



CPO berjangka Malaysia turun tipis setelah mencapai kisaran tertinggi satu pekan minggu pada perdagangan Kamis, mengalami koreksi secara teknis setelah kenaikan kuat pada saat sesi perdagangan berlangsung serta terjadi permintaan yang tidak banyak.

Harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange menyentuh harga harga tertingginya di 2.220 ringgit Malaysia atau setara dengan USD547,20 per metrik ton sebelum jatuh sebesar 0,8 persen menjadi 2.193 ringgit Malaysia per metrik ton pada akhir hari perdagangan.



"Merosot ke bawah level 2.200 ringgit Malaysia karena alasan kelebihan pasokan dan ketidakpastian global, terutama dari negara-negara pengimpor utama, telah 'mengganggu' laju dari komoditas tersebut," tutur analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi, Jumat, 20 Juli 2018.



Perdagangan Jumat, 20 Juli 2018 -saat tulisan ini disusun- pergerakan harga CPO sedang berada pada level 2.181 ringgit Malaysia. Dengan perdagangan hari ini dibuka pada harga 2,2191 ringgit Malaysia, sementara harga tinggi tercatat berada di 2.195 ringgit Malaysia, dan harga rendah di 2.172 ringgit Malaysia.



CPO berjangka Malaysia sempat naik tipis pada sesi pertama perdagangan Jumat, namun situasi berbeda pada sesi berikutnya sehingga secara perhitungan saat ini harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange terhitung turun 0,6 persen saat menyentuh harga 2.181 ringgit Malaysia atau setara dengan USD536,80 per metrik ton.



Potensi adanya penguatan lanjutan pada hari ini perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran 2.218 (resistance 1), 2.228 ringgit Malaysia (resistance 2), dan 2.246 ringgit Malaysia (resistance 3).



Sementara pada perdagangan di hari ini terdapat potensi pelemahan lanjutan yang dapat terjadi dengan acuan support di kisaran harga 2.173 ringgit Malaysia (support 1), 2.162 ringgit Malaysia (support 2), dan 2.139 ringgit Malaysia (support 3).





(AHL)