Emas Berjangka Meredup

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir melemah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam rivalnya naik sebanyak 0,36 persen menjadi 94,24 pada 1905 GMT.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD10 atau 0,83 persen menjadi ditutup pada USD1.201,3 per ons. Harga emas masih mengalami naik turun sejalan dengan geopolitik yang tidak menentu, terutama perang dagang yang sedang terjadi.

Emas biasanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun karena emas harga dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya. Hal itu seiring dengan strategi investor yang mencari keuntungan lebih tinggi.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah sebanyak 5,4 sen atau 0,38 persen menjadi menetap di USD14,359 per ons. Platinum untuk Oktober turun USD4,6 atau 0,55 persen menjadi ditutup pada USD829,6 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 86,52 poin atau 0,32 persen menjadi 26.743,50. Sedangkan S&P 500 turun 1,08 poin atau 0,04 persen menjadi 2.929,67. Indeks Nasdaq Composite turun 41,28 poin atau 0,51 persen menjadi 7.986,96.



Keuntungan indeks Dow Jones didukung oleh reli saham McDonald dan Boeing. Saham perusahaan masing-masing naik 2,80 persen dan 1,30 persen pada penutupan. Telecom memimpin kenaikan dari 11 sektor utama S&P 500, sementara keuangan diperdagangkan 0,36 persen lebih rendah. Beberapa saham teknologi utama AS jatuh, membebani Nasdaq.



Investor bersiap untuk restrukturisasi sektor S&P 500 setelah penutupan Jumat. Di antara perubahan terbesar, Facebook dan Google-parent Alphabet akan pindah dari sektor teknologi ke sektor jasa telekomunikasi. Sektor ini akan diganti namanya menjadi layanan komunikasi mulai Senin.





(ABD)