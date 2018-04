Ekspor Batu Bara AS Meningkat 61% di 2017

Houston: Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat (AS) mengatakan ekspor batu bara AS meningkat sebanyak 61 persen pada 2017 dibandingkan dengan di 2016 di mana ekspor ke Asia lebih dari dua kali lipat. EIA melaporkan Amerika Serikat mengekspor 97,0 juta ton pendek (MMst) batu bara pada 2017.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 21 April 2018, ekspor ke Asia meningkat lebih dari dua kali lipat dari 15,7 MMst pada 2016 menjadi 32,8 MMst pada 2017, meskipun Eropa terus menjadi penerima terbesar ekspor batu bara AS.

Batu bara uap, yang digunakan untuk menghasilkan listrik, menyumbang sebagian besar peningkatan ekspor batu bara di 2017, kata lembaga itu. India, Korea Selatan, dan Jepang adalah tiga dari lima penerima teratas ekspor batu bara uap AS pada 2017.



Ekspor batu bara metalurgi AS juga meningkat pada 2017, mencapai 55,3 MMst dan menyumbang 57 persen dari total ekspor batu bara, naik lebih dari sepertiga dari tahun 2016. Menurut EIA, batu bara metalurgi terutama digunakan dalam produksi baja. Eropa adalah tujuan utama ekspor batu bara metalurgi, terhitung 45 persen dari total ekspor metalurgi AS pada 2017.



Enam negara teratas yakni Brasil, Jepang, Ukraina, Kanada, India, dan Korea Selatan mengimpor batu bara metalurgi dari Amerika Serikat dan menyumbang lebih dari setengah dari semua ekspor metalurgi pada 2017.









(ABD)