Harga Minyak Naik ke USD75,82/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Jumat karena perusahaan energi AS pekan ini memangkas rig pengeboran minyak paling banyak dalam lebih dari dua tahun.



Melansir Xinhua, Sabtu, 25 Agustus 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik USD0,89 menjadi USD68,72 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober bertambah USD1,09 menjadi USD75,82 per barel di London ICE Futures Exchange.



Jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS turun sembilan hingga total 860 rig pekan ini, yang merupakan penurunan terbesar sejak Mei 2016, menyusul penurunan harga minyak mentah baru-baru ini, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada Jumat.



Sementara itu, dolar AS yang lebih lemah membuat komoditi yang dihargakan dalam dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,55 persen pada 95,1468 pada akhir perdagangan.





(AHL)