Harga Emas Dunia Menguat

Chicago: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), ditopang pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) dan penurunan ekuitas. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD1,80 atau 0,14 persen menjadi menetap pada USD1.291,30 per ons.



Mengutip Antara, Selasa, 15 Januari 2019, indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,14 persen menjadi 95,55 pada pukul 18.29 GMT. Ketika ekuitas turun, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari aset-aset safe haven seperti emas.

Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika USD turun maka emas berjangka biasanya naik, karena emas yang dihargai dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya.



Logam kuning juga mendapat dukungan tambahan dari saham-saham di Wall Street karena Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan indeks Komposit Nasdaq semuanya menderita kerugian moderat pada perdagangan Senin 14 Januari.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 3,0 sen AS atau 0,19 persen, menjadi ditutup pada USD15,686 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD15,5 atau 1,89 persen menjadi berakhir di USD802,50 per ons.





(ABD)