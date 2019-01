Bursa Saham Amerika Serikat Beragam

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir beragam pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena kinerja perusahaan yang lebih kuat dari yang diperkirakan di maskapai penerbangan dan pembuat elektronik AS menopang pasar di tengah meningkatnya kecemasan tentang ketegangan perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi AS.



Mengutip Xinhua, Jumat, 25 Januari 2019, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 21,21 poin atau 0,09 persen menjadi 24.554,41. Sedangkan S&P 500 naik 3,66 poin atau 0,14 persen menjadi 2.642,36. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 47,69 poin atau 0,68 persen menjadi 7.073,46.

Amerika Serikat telah menerima musim laporan pendapatan perusahaan yang kuat pada Januari. Maskapai penerbangan terkemuka AS memperpanjang kenaikan solid dalam harga saham, setelah mereka melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.



Saham American Airlines, Southwest Airlines, dan JetBlue Airlines semuanya naik pada akhir hari perdagangan, masing-masing naik 6,4 persen, 6,3 persen, dan 5,1 persen. Kemudian pembuat elektronik AS juga memperkuat pasar dengan pendapatan kuartalan yang mengalahkan estimasi analis.



Saham perusahaan semikonduktor Xilinx, pembuat elektronik Texas Instruments dan pembuat semikonduktor Lam Research Corp semua melakukan reli di sekitar bel penutupan, masing-masing naik 18,44 persen, 6,9 persen, dan 15,7 persen.



Sebanyak delapan dari 11 sektor S&P 500 utama memperpanjang kenaikan dengan sektor teknologi informasi naik hampir satu persen, memimpin para pemenang. Kegelisahan pasar atas ketegangan perdagangan global telah diperburuk, setelah Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan AS masih bermil-mil dari kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok.



Di sisi ekonomi, Conference Board, sebuah organisasi bisnis nirlaba yang berbasis di New York City, mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi AS mungkin melambat tahun ini dengan indeks terkemuka menurun bulan lalu. Indeks Ekonomi Utama Dewan Konferensi (LEI) untuk AS turun 0,1 persen di Desember 2018 menjadi 111,7.



"Sementara efek dari penutupan pemerintah belum tercermin di sini, LEI menunjukkan bahwa ekonomi dapat melambat menuju pertumbuhan dua persen pada akhir 2019," kata Direktur Penelitian Ekonomi Conference Board Ataman Ozyildirim.



Klaim pengangguran mingguan AS jatuh ke level terendah dalam lebih dari 49 tahun, ukuran penting untuk mengukur tingkat pengangguran. Jumlah orang Amerika yang mengajukan aplikasi untuk tunjangan pengangguran turun 13.000 menjadi 199.000 yang disesuaikan secara musiman pada pekan yang berakhir 19 Januari, rekor terendah sejak November 1969.





(ABD)