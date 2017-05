Minyak Dunia Melemah Usai EIA Naikkan Perkiraan Produksi AS

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia mengalami penurunan atau melemah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah Badan Informasi Energi AS (EIA) menaikkan perkiraan produksi minyak mentah Amerika Serikat (AS) untuk tahun ini dan tahun depan.



Mengutip Antara, Rabu 10 Mei 2017, EIA mengatakan dalam sebuah laporannya pada Selasa 9 Mei 2017 bahwa produksi minyak mentah AS diperkirakan mencapai rata-rata 9,3 juta barel per hari pada 2017 dan hampir 10 juta barel per hari pada 2018, lapor Xinhua.

EIA juga merevisi proyeksinya untuk rata-rata harga minyak pada 2017 menjadi USD53 per barel untuk minyak mentah Brent dan USD51 untuk minyak mentah AS. Sementara itu, produksi minyak mentah Libya telah mencapai 796.000 barel per hari, menandai tingkat tertinggi dalam lebih dari dua tahun terakhir, menurut laporan media Selasa.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, mengalami penurunan sebanyak USD0,55 menjadi menetap pada posisi sebesar USD45,88 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, mengalami penurunan sebanyak USD0,61 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD48,73 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)