Industri Metal Terpuruk

Metrotvnews.com, Washington: Industri logam jatuh karena para pedagang menyerah di tengah penurunan pasar saham dan skeptisisme terhadap prospek permintaan komoditas dari Tiongkok dan AS. Indeks logam dasar mundur paling dalam sejak November karena Commerzbank mengatakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa menurun selama beberapa kuartal berikutnya.



Citigroup Inc mengatakan, adanya bearish pada prospek untuk bijih besi di tengah harapan untuk kelebihan pasokan global dan perlambatan permintaan baja Tiongkok. Seng dan nikel, baik digunakan dalam paduan baja, jatuh oleh sebagian besar tahun ini karena penurunan saham AS.



Logam telah mengalami kemunduran kembali dalam dua bulan terakhir, setelah melonjak tahun lalu, karena investor mempertanyakan dorongan dari rencana belanja infrastruktur Presiden Donald Trump dan keberlanjutan pertumbuhan permintaan Tiongkok.



"Orang-orang semakin paranoid tentang tingkat kita," kata Wakil Presiden Senior Zaner Group LLC, Peter Thomas dikutip dari Bloomberg, Rabu 19 April 2017.



London Metal Exchange untuk pengiriman tiga bulan turun 3,8 persen menjadi USD2.525 per metrik ton, penurunan tertajam sejak Desember. Nikel turun 4,5 persen, terbesar sejak perusahaan November. Pertambangan juga mundur dengan Vedanta Resources Plc, Glencore Plc, dan Anglo American Plc menjadi pecundang terbesar.



Patokan bijih besi turun 4,6 persen memperpanjang penurunan setelah merosot ke pasar bearish pada bulan ini di tengah kekhawatiran bahwa pasokan meningkat pada saat yang sama bahwa harga baja di Tiongkok melorot.



