Aksi Ambil Untung Dorong Harga Minyak Jatuh

New York: Harga minyak dunia jatuh pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena prospek peningkatan produksi minyak mentah dari Arab Saudi dan Rusia memicu aksi ambil untung. Hal itu terjadi setelah mencapai harga tertinggi dalam empat tahun yang didorong sanksi AS terhadap Iran, produsen nomor tiga OPEC.



Mengutip Antara, Jumat, 5 Oktober 2018, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun USD1,71 atau 1,98 persen menjadi menetap di USD84,58 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan November turun USD2,08 atau 2,72 persen menjadi berakhir di USD74,33 per barel.

Indeks kekuatan relatif untuk minyak mentah Brent dan WTI naik minggu ini menjadi di atas 70, level yang sering dianggap sebagai sinyal bahwa pasar telah meningkat terlalu jauh. Pada Kamis 4 Oktober, RSI kedua kontrak mundur ke bawah 70.



Membebani harga minyak, indeks pasar saham AS yang secara luas jatuh, dengan S&P 500 pada kecepatan untuk penurunan satu hari terbesar sejak akhir Juni. Minyak mentah berjangka kadang-kadang melacak pasar ekuitas.







Juga menekan harga minyak, persediaan minyak mentah di pusat pengiriman minyak AS di Cushing, Oklahoma, naik sekitar 1,7 juta barel dari 28 September hingga Selasa, kata para pedagang, mengutip laporan dari firma intelijen pasar Genscape.



"Kemunduran hari ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh penurunan tajam dalam ekuitas dan koreksi yang layak mengingat besarnya percepatan harga naik baru-baru ini," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch, dalam sebuah catatan.



Harga minyak telah meningkat karena pasar bersiap untuk sanksi-sanksi terhadap Iran yang mulai berlaku 4 November. Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih mengatakan bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dapat meningkatkan produksi sebesar 1,3 juta barel per hari, tetapi tidak memberikan sinyal bahwa kelompok produsen itu akan melakukannya.









(ABD)