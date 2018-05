Delegasi AS Dijadwalkan Bertemu dengan Pejabat Tiongkok Bahas Perdagangan

Beijing: Amerika Serikat dan Tiongkok dijadwalkan melakukan pertemuan yang berlangsung pada Kamis dan Jumat waktu setempat di Beijing. Pertemuan itu dilakukan setelah ketegangan antara dua raksasa ekonomi terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir usai kedua belah pihak mengancam untuk memberlakukan tarif tambahan pada masing-masing produk.



"AS mengirim delegasi tingkat tinggi ke Beijing untuk melakukan pembicaraan, termasuk Menteri Keuangan Steve Mnuchin, Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, Perwakilan Perdagangan Robert Lighthizer, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Larry Kudlow," kata Global Times, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 3 Mei 2018.

Selain itu, The Wall Street Journal melaporkan, Tiongkok juga telah menjadwalkan beberapa pejabat tingginya untuk bertemu dengan tim AS, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan, dan Penasihat Ekonomi Utama Xi Liu He.



"Komposisi delegasi AS menunjukkan pentingnya Washington melekat pada perdagangan Tiongkok-AS. Kami berharap ini juga dapat ditunjukkan dalam bagaimana fleksibelitas delegasi dalam negosiasi. Tiongkok tidak akan meninggalkan prinsip-prinsipnya meskipun ada tekanan," kata Global Times.







AS, di bawah Presiden Donald Trump, telah berulang kali mencela praktik-praktik Tiongkok yang disebutnya tidak adil dan terus disalahkan karena memperburuk neraca perdagangan antara kedua negara. Trump juga menuduh Tiongkok telah mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan Amerika.



Dalam sebuah editorial disebutkan Tiongkok dalam beberapa minggu terakhir menegaskan kembali komitmennya untuk membuka ekonomi, termasuk peraturan relaksasi mengenai investasi oleh perusahaan otomotif asing dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual. Tetapi langkah-langkah ini tidak dibuat sebagai tanggapan terhadap pertarungan dagang dengan AS.



"Jika delegasi AS datang ke Tiongkok dan percaya bahwa keputusan Beijing untuk membuka lebih luas ke dunia luar adalah masalah kemanfaatan di bawah tekanan dari Washington, itu akan berarti banyak waktu yang terbuang dalam pengaturan catatan yang lurus," kata editorial itu.









(ABD)