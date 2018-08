Survei: Pasar AS Kehilangan Daya Tarik

Berlin: Amerika Serikat (AS) kehilangan daya tariknya sebagai lokasi bisnis di antara perusahaan-perusahaan Jerman sejak konflik perdagangan antara Uni Eropa (UE) dan negeri yang dipimpin Donald Trump itu, sebuah survei menunjukkan. Tidak ditampik, sejumlah keputusan Donald Trump menuai pro dan kontra.



Survei yang dilakukan American Chamber of Commerce di Jerman (AmCham) menunjukkan sebanyak 42 persen perusahaan Jerman yang berbisnis di AS mengatakan pasar AS menjadi kurang menarik bagi mereka, sementara 20 persen perusahaan AS yang melakukan bisnis di Jerman mengatakan pasar Jerman menjadi kurang menarik sejak eskalasi konflik perdagangan,

"Hasilnya menunjukkan di satu sisi seberapa dekat dan tangguh hubungan ekonomi antara AS dan Jerman, dan pada saat yang sama survei adalah sinyal peringatan," kata Kepala AmCham Frank Sportolari, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 29 Agustus 2018.



Selain itu, sebanyak 18 persen perusahaan Jerman dan enam persen perusahaan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah mengurangi rencana investasi mereka di negara lain sejak pecahnya konflik perdagangan. Adapun konflik perdagangan tidak ditampik memberikan efek terhadap aktivitas bisnis.







"Bisnis membutuhkan keandalan, transparansi, dan di atas semua itu peta jalan untuk menyelesaikan konflik perdagangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat," ungkap Sportolari.



Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump percaya tarif logamnya yang menuai kontroversi akan menyelamatkan industri baja Amerika, meskipun ada rasa sakit yang telah ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Akan tetapi, sejumlah negara berharap Trump mengkaji kembali aturan dimaksud demi kepentingan bersama.



Trump berpendapat tindakan perdagangannya mengurangi persaingan asing dan meningkatkan industri yang lesu. Sementara harga baja secara temporer menjadi sedikit lebih mahal -yang telah memicu kritik dari beberapa ekonom, anggota parlemen Republik, dan perusahaan yang menggunakan baja.



"Tetapi tarif akhirnya akan terbayar dengan meningkatnya perusahaan AS," kata Trump.



Dia berpendapat pembukaan pabrik baja menunjukkan tarifnya bekerja dan menciptakan industri baja sedang booming. Banyak ekonom, pemimpin bisnis, dan bahkan anggota partainya sendiri tidak setuju. Pasalnya, bukan tidak mungkin pengenaan tarif bisa memberikan efek negatif terhadap aktivitas perekonomian di AS.









