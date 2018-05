Trump Ragu Negosiasi Perdagangan dengan Tiongkok Berhasil

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meragukan negosiasi perdagangan yang berisiko tinggi dengan Tiongkok akan berhasil. Sejauh ini, AS terus mengupayakan mencapai kata sepakat dengan Tiongkok terkait perdagangan, karena AS berharap defisit bisa ditekan sedemikian rupa dan kondisi perekonomian bisa lebih sehat.



"Apakah itu akan berhasil? Saya cenderung meragukannya. Alasan saya meragukannya adalah karena Tiongkok telah menjadi sangat manja, Uni Eropa menjadi sangat manja, dan negara-negara lain menjadi sangat manja. Karena mereka selalu mendapat 100 persen dari apa yang mereka inginkan dari AS," kata Trump, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 18 Mei 2018.

"Tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi," tambah Trump.



Saat ini, Delegasi Tiongkok berada di Washington untuk mengambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat administrasi Trump membahas perdagangan. Pertemuan tersebut mengikuti putaran negosiasi terpisah di Beijing pada awal bulan ini.







AS dan Tiongkok berharap bisa menurunkan ketegangan yang mengancam dimulainya perang dagang dan merusak dua ekonomi terbesar di dunia. Pasar saham AS merosot setelah komentar Trump, karena para pedagang dan investor berharap adanya pembicaraan untuk menghindari tarif besar yang diusulkan oleh kedua negara.



Pada Kamis waktu setempat, Presiden Trump berpendapat bahwa Tiongkok merobek AS dengan praktik perdagangannya. Dia mengklaim taktik perdagangan Beijing memicu evakuasi kekayaan yang tidak pernah dilihat sebelumnya.



Presiden Trump telah lama berpendapat surplus perdagangan Tiongkok yang besar dengan AS merupakan penyalahgunaan perdagangan. Dia berusaha untuk menghukum Beijing atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual oleh perusahaan Tiongkok. Awal tahun ini, Trump mengusulkan tarif senilai USD50 miliar atas barang-barang Tiongkok seperti elektronik dan mesin.









