Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Capai 3,7% di 2018

New York: Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai ekspansi pertumbuhan global mungkin telah mencapai puncaknya. Hal itu sejalan dengan berkembangnya persoalan di dunia, baik proteksionisme, risiko pasar keuangan, dan kerentanan pasar akibat geopolitik.



Dalam pandangan sementara terbaru yang dirilis, OECD telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di 3,7 persen pada 2018 dan 2019. Tingkat itu berada tepat di bawah tingkat yang tercatat sebelum krisis keuangan 10 ahun lalu. Kepala Ekonom OECD Laurence Boone mengatakan ekonomi dunia secara keseluruhan telah 'memukul dataran tinggi'.

Boone, yang baru-baru ini ditunjuk, menyoroti sejumlah persoalan di ekonomi globap seperti meningkatnya proteksionisme, kerentanan pasar yang sedang berkembang, politik, dan pasar keuangan sebagai empat risiko utama di balik pengurangan dalam tingkat pertumbuhan.



"Itu jelas berdampak pada bagaimana investor melihat dana mereka dan mereka mulai memulangkan dari uang pasar negara berkembang ke ekonomi AS," kata Boone, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 22 September 2018.







Laporan OECD menyerukan dilakukannya normalisasi kebijakan moneter secara gradual, tetapi itu harus pada tingkat yang bervariasi di berbagai negara yang berbeda. Boone menambahkan normalisasi kebijakan di Amerika Serikat mendorong USD ke atas dan menciptakan hambatan pada ekonomi pasar negara berkembang.



Di Tiongkok, Boone mengatakan, tarif perdagangan internasional berdampak pada negara lain karena Beijing telah berhasil mengarahkan sebagian dari perekonomian jauh dari ketergantungan sebelumnya pada ekspor. Tentu hal ini berdampak terhadap mitra dagang Tiongkok



Selain itu, ia menyoroti keputusan Brexit sebagai sumber utama ketidakpastian dan mengatakan menjadi penting mengenai hasil kesepakatan untuk mempertahankan hubungan erat antara Uni Eropa (UE) dan Inggris. Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019 dan masalah tetap tidak terselesaikan atas perdagangan dan pengaturan pabean.









(ABD)