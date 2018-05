AS Siap Ungkap Daftar Barang Tiongkok yang Dikenakan Tarif 25%

Washington: Administrasi Trump menyatakan bahwa mereka akan terus mengejar tindakan perdagangan dengan Tiongkok. Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Washington dan Beijing mengumumkan solusi sementara untuk perselisihan mereka dan menyarankan bahwa ketegangan telah mendingin.



"Pada 15 Juni, Amerika Serikat (AS) akan merilis daftar barang senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif 25 persen," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 30 Mei 2018. Amerika Serikat juga akan terus melakukan litigasi terhadap Tiongkok di Organisasi Perdagangan Dunia.

Selain itu, lanjut pernyataan Gedung Putih, pada akhir Juni, Amerika Serikat akan mengumumkan pembatasan investasi dan peningkatan kontrol ekspor untuk individu dan entitas Tiongkok terkait dengan perolehan teknologi yang signifikan secara industri.







Pada pertengahan Mei, Tiongkok setuju untuk meningkatkan pembelian produk pertanian dan energi AS. Dan minggu lalu, Departemen Perdagangan AS mengatakan kepada anggota parlemen bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membuat perusahaan telekomunikasi Tiongkok, ZTE Corp, kembali dalam bisnis.



Sementara pengumuman meredakan kekhawatiran tentang kemungkinan perang perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia, Presiden AS Donald Trump menambahkan pada pekan lalu bahwa setiap kesepakatan antara Washington dan Beijing membutuhkan struktur yang berbeda, memicu ketidakpastian atas pembicaraan.



Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif hingga USD150 miliar barang Tiongkok untuk memerangi apa yang ia telah katakan sebagai praktik perdagangan yang tidak adil dari Beijing. Sementara Tiongkok telah memperingatkan pembalasan yang sama, termasuk bea masuk atas beberapa impor AS yang paling signifikan, seperti pesawat, kedelai, dan kendaraan.









(ABD)