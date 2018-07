Uni Eropa Hindari Perang Dagang dengan AS

Washington: Kepala Eksekutif Uni Eropa Jean-Claude Juncker akan segera bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencari solusi sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya perang dagang besar-besaran antara Uni Eropa dan AS.



Pertemuan Juncker-Trump itu dijadwalkan pada Rabu, 25 Juli 2018 di Washington.

"Ini satu kesempatan untuk meredakan ketegangan di bidang perdagangan dan terlibat dalam dialog yang terbuka serta membangun dengan AS," ujar juru bicara Juncker, Margaritis Schinas, Senin, 23 Juli 2018.



Lawatan Juncker mendapat dukungan penuh dari Kanselir Jerman Angela Merkel. "Ketegangan masalah perdagangan ini sudah sangat serius," tegas Merkel.



Sebelumnya, pernyataan penutup pada pertemuan G-20 di Buenos Aires pada Minggu, 22 Juli 2018 menekankan perlunya menggencarkan dialog dan tindakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan.



Pernyataan itu tak menyinggung nama Amerika Serikat yang tengah bersengketa soal perdagangan dengan anggota G-20 seperti Tiongkok, tetapi isinya lebih serius daripada pernyataan pada Maret lalu yang sama sekali tak menyinggung soal perang dagang.



Kebijakan proteksionisme Trump saat ini membangkitkan amarah sekutu lamanya seperti Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko, juga mengakibatkan tindakan saling balas.



Uni Eropa marah karena Trump menerapkan tarif pada komoditas aluminium dan baja. Trump juga mengancam akan menyerang pasar impor mobil dengan pajak, dan itu jelas akan sangat merugikan Jerman.



Kepada Tiongkok, Trump mengancam akan menerapkan pajak bagi keseluruhan barang impor dari negara itu senilai USD500 miliar.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, yang juga sekutu dekat Trump, menyebut negaranya hanya ingin ada perdagangan yang lebih adil dengan negara lain.



"Kami ingin perusahaan AS mendapat akses ke pasar Tiongkok, seperti halnya pebisnis Tiongkok di AS," kata Mnuchin.



Sementara itu, bisnis dari AS juga mengalami tindakan balasan dari Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko, termasuk berupa pajak untuk kacang kedelai dan sepeda motor.



Dana Moneter Internasional (IMF) belum lama ini telah memperingatkan bahwa sekitar USD430 miliar dari produk domestik bruto (PDB) dunia bisa hilang pada 2020 jika semua ancaman pajak dan tindakan balasan dari AS ataupun lawan mereka menjadi kenyataan. (Media Indonesia)









(AHL)