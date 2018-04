Emas Jatuh Akibat Ketegangan Geopolitik Berkurang

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) melayang lebih tinggi dan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Demokratik Korea berkurang.



Mengutip Antara, Jumat, 20 April 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, turun USD4,7 atau 0,35 persen, menjadi ditutup pada USD1.348,8 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, menguat 0,31 persen menjadi 89,903 pada pukul 20.00 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 0,9 sen AS atau 0,05 persen, menjadi menetap di USD17,229 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli merosot USD5,7 atau 0,6 persen, menjadi ditutup pada USD940,1 per ounce.







Sehari sebelumnya, kontrak emas berjangka menguat, setelah pasar ekuitas AS tak mampu mempertahankan kenaikannya dan berakhir bervariasi. Pada akhir perdagangan Rabu (Kamis WIB), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD4,00 atau 0,30 persen, menjadi menetap di USD1.353,50 per ounce.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 83,18 poin atau 0,34 persen, menjadi ditutup di 24.664,89 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 15,51 poin atau 0,57 persen, menjadi berakhir di 2.693,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menurun 57,18 poin atau 0,78 persen, menjadi 7.238,06 poin.



Setelah lonceng penutupan Rabu 18 April, American Express melaporkan laba bersih kuartal pertama sebesar USD1,6 miliar atau naik 31 persen dari USD1,3 miliar setahun lalu, dan laba per saham dilusian mencapai USD1,86, naik 38 persen dari USD1,35 per saham setahun lalu.









(ABD)