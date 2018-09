Kekhawatiran Perang Dagang Reda Tekan USD

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) melemah di sebagian besar sesi perdagangan Rabu waktu setempat karena kekhawatiran pedagang pada perselisihan perdagangan mereda.



Melansir Xinhua, Kamis, 20 September 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,11 persen menjadi 94,5371.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1674 dolar dari 1,1666 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3145 dolar dari 1,3138 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7265 dolar dari 0,7215 dolar.



Sementara dolar AS membeli 112,25 yen Jepang, lebih rendah dari 112,36 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9670 franc Swiss dari 0,9649 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2917 dolar Kanada dari 1,2983 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks S & P 500 naik tipis 3,64 poin atau 0,13 persen menjadi 2.907,95. Sementara itu indeks Nasdaq Composite turun 6,07 poin atau 0,08 persen menjadi 7.950,04.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average naik 158,80 poin atau 0,61 persen menjadi 26.405,76. Keuntungan Dow Jones dipimpin oleh Goldman Sachs Group dan JPMorgan Chase. Saham perusahaan masing-masing naik 2,92 persen dan 2,90 persen.





(AHL)