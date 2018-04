Sengketa Dagang Membuat Petani AS Menderita

Chicago: Para pemimpin pertanian di negara bagian Iowa di Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa para petani AS menjadi korban pertama dari perang dagang yang melibatkan AS dan Tiongkok.



"Ini adalah waktu yang sangat buruk untuk pertanian," Presiden Biro Perusahaan Iowa Craig Hill mengatakan kepada Iowa Public Television dikutip dari Xinhua, Minggu, 8 April 2018.

Iowa Farm Bureau adalah organisasi pertanian akar rumput dengan misi menciptakan masa depan yang cerah bagi keluarga pertanian dan pertanian di Iowa. "Saya sedikit terkejut oleh sikap yang datang dari Gedung Putih," kata Hill.



Hill menjawab Ini masalah yang sangat serius karena Iowa akan menjadi korban pertama dari perang dagang ini. Kedelai dan daging babi merupakan produk AS yang tunduk pada tarif impor Tiongkok yang membalas kelakuan presiden AS Donald Trump.



John Weber, seorang peternak babi dari Iowa yang menjabat sebagai wakil presiden Dewan Produsen Babi Nasional AS, mengatakan kepada Iowa Public Television bahwa petani akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari tarif yang sudah dilaksanakan oleh Beijing.



Menurut Dewan Produsen Babi Nasional, sekitar 26 persen dari total produksi daging babi AS dijual di pasar ekspor dan Tiongkok adalah pembeli utama."Pertumbuhan industri kami sepenuhnya bergantung pada pasar ekspor masa depan. Kita perlu memiliki akses ke negara ini," kata Weber.



Meskipun petani di negara bagian Midwest telah mendukung Presiden Donald Trump, Hill memperingatkan beberapa pikiran dapat diubah jika sanksi perdagangan benar-benar di luar kendali.







