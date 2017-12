Emas Dunia Naik di Tengah Pelemahan USD

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup menguat pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), mendorong harga logam kuning mencapai level tertinggi dalam waktu sekitar 10 minggu karena dolar Amerika Serikat (USD) memperpanjang penurunan tajam.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Desember 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD5,8 atau 0,45 persen, ditutup pada USD1.297,2 per ounce. USD tergelincir ke level terendah dalam sekitar tiga bulan karena indeks dolar AS kehilangan 0,5 persen menjadi 92,58, mewakili level terendah sejak akhir September.

Indeks mengukur uang dengan sekumpulan setengah lusin pesaing. Melemahnya USD cenderung memberikan dorongan pada komoditas yang dipatok USD, membuat mereka lebih menarik bagi pengguna unit moneter yang lebih lemah.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret bertambah 16,7 sen atau 1 persen, untuk menetap di USD16,923 per ounce. Platinum untuk Januari naik USD3,2 atau 0,35 persen, ditutup pada USD926,9 per ounce.



Sementara itu, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,45 persen pada 92,607 pada akhir perdagangan pada Kamis. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1.1953 dari USD1.1897, dan poundsterling Inggris naik ke USD1.3443 dari USD1.3399. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7793 dari USD0,7775.



USD membeli 112,87 yen Jepang, lebih rendah dari 113,25 yen pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9781 franc Swiss dari 0,9867 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2582 dolar Kanada dari 1.2643 dolar Kanada.





(ABD)