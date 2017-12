Dolar AS Menguat Jelang Rilis RUU Pajak Amerika

New York: Dolar Amerika Serikat (AS) meningkat terhadap mata uang utama lainnya pada perdagangan Jumat karena ada harapan baru untuk mengeluarkan tagihan pajak di negara Paman Sam itu.



Investor terus memantau kemajuan reformasi pajak AS, karena DPR akan mengadakan pertemuan pada Jumat waktu setempat untuk membahas rincian perombakan pajak.

Dilaporkan bahwa DPR dan Senat Republik berencana untuk melewati sebuah paket minggu depan, dengan unsur-unsur utama termasuk tarif pajak individu dan tarif individu yang rendah.



Melansir Xinhua, Sabtu, 16 Desember 2017, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,47 persen pada perdagangan akhir 93,927.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1759 dolar dari 1,1799 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3325 dolar dari 1,3441 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Sementara dolar Australia beringsut turun menjadi 0,7648 dolar dari 0,7676 dolar. Dolar AS membeli 112,62 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,12 yen pada sesi sebelumnya.



Selain itu, dolar AS terpantau meningkat menjadi 0,9907 franc Swiss dari 0,9871 franc Swiss, dan naik ke 1,2880 dolar Kanada dari 1.2732 dolar Kanada.





(AHL)