Harga Minyak Dunia Tertekan Peningkatan Stok Bensin AS

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah kemerosotan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) diimbangi oleh kenaikan stok bensinnya yang lebih besar dari perkiraan.



Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu 13 Desember bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 5,1 juta barel pekan lalu, dibandingkan dengan ekspektasi para analis untuk penurunan 3,8 juta barel.

Mengutip Antara, Kamis, 14 Desember 2017, namun demikian, dalam periode yang sama stok bensin AS naik 5,7 juta barel, mengalahkan ekspektasi pasar untuk kenaikan 2,5 juta barel. Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, turun USD0,54 menjadi menetap di USD56,60 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, berkurang USD0,90 menjadi ditutup pada USD62,44 per barel di London ICE Futures Exchange. Tidak ditampik sejumlah sentimen biasanya memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga minyak dunia.



DI sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 80,63 poin atau 0,33 persen menjadi berakhir di 24.585,43 poin, sedangkan indeks S&P 500 turun 1,26 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 2.662,85 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 13,48 poin atau 0,20 persen menjadi 6.875,80 poin.



Setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari, the Fed mengumumkan pada Rabu sore 13 Desember bahwa mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi, bank sentral memutuskan untuk menaikkan target tingkat suku bunga federal fund sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen hingga 1,50 persen.









(ABD)