Penguatan Mata Uang Utama Dunia Gerus Dolar AS

New York: Dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada perdagangan Rabu waktu setempat. Pelemahan ini terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengeluarkan undang-undang pajak Republik yang direvisi untuk merombak kode pajak AS lebih dari tiga dekade.



Melansir Xinhua, Kamis, 21 Desember 2017, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,14 persen pada perdagangan akhir 93,313.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1877 dolar dari 1,1846 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3391 dolar dari 1,3386 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia menguat menjadi 0,7666 dolar dari 0,7663 dolar.



Sementara itu dolar AS membeli 113,41 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,92 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat ke 0,9866 franc Swiss dari 0,9854 franc Swiss, dan bergerak turun ke 1,2828 dolar Kanada dari 1,2877 dolar Kanada.



DPR AS melakukan pengambilan suara 224-201 untuk menyetujui paket USD1,5 triliun yang akan berdampak hampir pada setiap bagian dari ekonomi terbesar di dunia itu, serta akan mempengaruhi bisnis besar dan kecil, maupun keluarga.



DPR mengeluarkan tagihan pajak pada Selasa siang, namun anggota Senat menemukan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut melanggar peraturan anggaran, memaksa mereka mencabutnya dan mengharuskan DPR untuk memilih kembali.



Senat secara sempit mengeluarkan RUU revisi pada Selasa tengah malam dengan perolehan suara 51-48. Tanpa dukungan Demokrat di Kongres, reformasi pajak ini akan dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani dalam beberapa hari mendayang dan mulai berlaku pada 2018.



Sementara itu, di sektor ekonomi, penjualan rumah-rumah AS melonjak untuk bulan ketiga berturut-turut di November dan mencapai langkah terkuat mereka dalam hampir 11 tahun, menurut National Association of Realtors.



Total penjualan rumah AS melonjak 5,6 persen ke tingkat tahunan disesuaikan musiman sebesar 5,81 juta pada November dari 5,50 juta yang direvisi naik pada Oktober.





(AHL)