Penguatan USD Dorong Pergerakan Komoditas di Perdagangan Asia

Metrotvnews.com, Jakarta: Penguatan dolar Amerika Serikat (USD) usai rilis data ekonomi AS yang apik membuat harga emas dunia berbalik turun dan berakhir di level USD1.268,05. Adapun kondisi itu mengalami penurunan sebanyak 0,5 persen pada Kamis. Sementara harga saat penulisan berada di USD1.267,93



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Jumat 6 Oktober 2017, USD yang masih solid karena ekspektasi kenaikan suku bunga dan reformasi pajak AS berpotensi melemahkan emas di sesi Asia, menguji support di USD1.263. Rentang potensial terlihat di antara USD1.263-USD1.272.

Ekspektasi perpanjangan kesepakatan output mendorong harga minyak menguat untuk ditutup di level USD50,75 atau mengalami pertumbuhan sebanyak 1,7 persen pada Kamis. Potensi untuk diperpanjangnya kesepakatan pembatasan produksi oleh produsen utama berpeluang menopang kenaikan minyak di sesi Asia, mengincar resisten USD51,30.



EURUSD ditutup melemah 0,4 persen di level 1,1713 pada Kamis, menyusul hasil minutes ECB yang mencemaskan penguatan euro. Harga saat penulisan: 1,1711. Hasil minutes ECB yang pesimis serta masih berlangsungnya gejolak politik di Spanyol berpotensi lemahkan EURUSD di sesi Asia, mengincar support di 1,1660.



GBPUSD berakhir turun 1,0 persen di level 1,3119 pada Kamis, akibat ketidakpastian politik Inggris. Komentar dari Boe McCafferty batasi penurunan. Harga saat penulisan 1,3118. GBPUSD berpotensi kembali melemah di sesi Asia, menargetkan support di 1,3060 di tengah outlook ketidakpastian politik di Inggris.



USDJPY lepas dari level rendah untuk ditutup berbalik menguat 0,1 persen di level 112,82 pada Kamis, menyusul rilis data AS dan komentar petinggi the Fed. USDJPY berpeluang kembali bergerak naik di sesi Asia, mengincar resisten di 113,20 karena masih ditopang outlook penguatan greenback. Rentang perdagangan potensial terlihat di antara 112,20-113,20



Turun ke bawah 0,7800, AUDUSD berakhir melemah 0,9 persen di level 0,7795 pada Kamis, seiring menguatnya peluang kenaikan suku bunga AS. Data indeks konstruksi AIG yang dirilis pesimistis pagi ini berpotensi menjadi beban untuk AUDUSD pada sesi Asia, mengincar support di 0,7750. Potensial rentang terlihat di antara 0,7750-0,7820.





(ABD)