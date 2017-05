Kelompok Elite Wall Street Berdebat tentang Pernyataan Trump

Metrotvnews.com, New York: Pada pertemuan tahunan di Beverly Hills minggu ini para pemimpin bisnis dan investor besar menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa menolak banyak hal dari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baik dikatakan secara langsung maupun melalui cuitan twitter.



Berdasarkan salah satu panel di Milken Institute Global Conference, CEO dan miliarder pada umumnya antusias dengan misi Trump untuk mereformasi perawatan kesehatan, memotong pajak, mengurangi peraturan, dan merangsang ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi AS lebih baik tentu memberi efek positif.

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Rick Wilking)

Panelis termasuk CEO JPMorgan Chase & Co (JPM.N) Jamie Dimon dan miliarder hedge fund Ken Griffin menawarkan ucapan positif tentang Presiden AS dan mendesak peserta untuk memberinya lebih banyak waktu guna mencapai tujuan yang cukup besar tersebut.Tapi di sela-sela wawancara, pergerakan bursa saham Wall Street berada pada posisi untuk meragukan Trump bisa menyelesaikan sejumlah persoalan. "Saya tidak menganggap serius pernyataan Trump. Saya sedikit banyak mendengarkan," kata seorang eksekutif senior di salah satu dari enam bank terbesar di negara itu, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 3 Mei 2017.Seperti kebanyakan orang yang ingin berbagi pandangan mereka yang lebih jujur ??secara pribadi, eksekutif tersebut berbicara mengenai kondisi berdasarkan anonimitas untuk menghindari kemarahan Presiden AS, atasan atau rekan bisnisnya. Namun komentarnya digaungkan oleh setidaknya belasan investor institusional dan eksekutif bank yang berbicara dengan Reuters.Meskipun Trump tetap berharap dapat melakukan reformasi melalui persetujuan Kongres, namun kurangnya kemajuan dikombinasikan dengan pesan yang bertentangan yang keluar dari pemerintahan membuat sulit untuk percaya pada apapun dan siapapun.Beberapa komentar yang dikutip dari Menteri Keuangan (Menkeu) AS Steven Mnuchin, yang bercanda di panel bahwa investor bank harus berterima kasih atas kenaikan harga sahamnya. Tidak ditampik, kenaikan harga saham memang memberikan keuntungan tersendiri bagi para CEO atau para investor.Namun, beberapa jam kemudian, Bloomberg News menerbitkan sebuah wawancara dengan Trump, yang mengatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk memutuskan pemecahan bank-bank besar di negara itu -sebuah gagasan yang menjadi ancaman bagi pemegang saham dan pemberi pinjaman seperti JPMorgan, Bank of America Corp (BAC.N) atau Citigroup Inc ( CN).Akan tetapi, beberapa orang di acara di Beverly Hilton Hotel ini tampaknya menganggap serius komentar tersebut. "Sampai ditandatangani undang-undang maka Anda tidak bisa menjualnya," kata Aaron Cutler, seorang pengacara peraturan di Hogan Lovell.(ABD)