OPEC Beri Sinyal untuk Perpanjang Pemotongan Produksi Minyak Dunia

Metrotvnews.com, Teheran: Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan negara-negara bukana anggota OPEC telah memberikan sinyal positif untuk perpanjangan pemotongan produksi, yang juga akan didukung Teheran. Hal ini diharapkan memberi dampak positif bagi harga minyak dunia.



Negara anggota OPEC bertemu pada Mei untuk membahas kebijakan pasokan minyak. Harga minyak dunia turun pada pekan lalu meskipun mereka ditutup menguat pada Jumat karena harapan OPEC mungkin setuju untuk memperpanjang pengurangan produksi cukup lama guna mengurangi stok minyak mentah global.

Markas besar OPEC di Wina, Austria (REUTERS/Heinz-Peter Bader)

"Selama hari-hari terakhir ini kami menerima sinyal positif dari anggota OPEC dan kontributor bukan anggota OPEC dalam kesepakatan ini guna memotong produksi dan memperpanjang kesepakatan pada paruh kedua di 2017," kata Bijan Zanganeh, seperti dikutip dari Reuters, Senin 1 Mei 2017.Zanganeh menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena kurangnya investasi asing di sektor energi Iran, dengan alasan tekanan politik pada perusahaan minyak internasional. Kondisi seperti itu seharusnya tidak terjadi lantaran Iran juga terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dan mencapai sejumlah indikator perekonomian."Mereka (AS) tidak bisa menghentikan kita dan siapapun tidak bisa menghentikan aktivitas kita untuk mengembangkan minyak dan gas tapi mereka dapat mengurangi percepatan aktivitas kita," tuturnya.Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada 2015, Teheran setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang diberlakukan di negara tersebut. Namun banyak investor asing terus menunda oleh hambatan untuk melakukan bisnis di Iran, termasuk sanksi AS yang sepihak.(ABD)