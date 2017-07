Xi Jinping Serukan Ekonomi Terbuka

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyerukan peningkatan impor dan pembatasan yang lebih sedikit bagi investor asing karena Beijing mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih seimbang bagi perusahaan-perusahaan di negara ini. Xi menyerukan untuk perluasan impor sambil menstabilkan ekspor.



"Ekonomi terbuka dengan pembatasan akses asing yang lebih sedikit akan berfungsi untuk meningkatkan neraca pembayaran di bawah giro," kata dia dikutip dari Reuters, Selasa 18 Juli 2017.

Para pemimpin Tiongkok mencoba mengubah ekonomi dari ketergantungan pada ekspor dan investasi negara ke sektor yang didorong oleh permintaan domestik, meskipun hal tersebut telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ke posisi terendah selama 26 tahun.Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada awal tahun, Xi tambil sebagai pembela perdagangan bebas dan globalisasi dalam menghadapi retorika proteksionis Trump.Adapun, pada Januari lalu, Presiden AS Donald Trump telah mencerca surplus perdagangan besar Tiongkok sementara Uni Eropa dan perusahaan AS mengeluhkan kurangnya akses ke pasar yang sangat besar.Defisit perdagangan AS yang besar dengan Tiongkok merupakan titik tolak utama Trump selama kampanye kepresidenan tahun lalu, saat dia mengklaim Tiongkok telah "mencuri" jutaan pekerjaan dari orang Amerika. Dia juga menuduh Tiongkok memanipulasi mata uangnya untuk mendukung ekspornya.Xi membalasnya dengan meminta langkah-langkah untuk meliberalisasi perdagangan dan menyederhanakan prosedur impor sambil mengurangi tarif pada produk konsumen tertentu.Dia juga menekankan menjaga nilai mata uang Yuan pada dasarnya stabil pada tingkat yang masuk akal dan seimbang, dan terus mendorongnya menjadi mata uang internasional.Namun, perusahaan asing di Tiongkok telah lama menunjukkan hambatan untuk melakukan bisnis di negara tersebut. Mereka mengatakan bahwa perusahaan domestik menikmati keuntungan yang berbeda."Lingkungan pasar yang menampilkan fair play harus diciptakan di negara ini," kata Xi dalam pernyataannya, seraya mencatat bahwa perlakuan nasional dalam undang-undang dan kebijakan harus diberikan kepada perusahaan asing yang didanai setelah mereka memasuki pasar.(SAW)