Bank Sentral Inggris Pertahankan Suku Bunga 0,50%

London: Bank sentral Inggris, Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga bank pada 0,5 persen pada Kamis waktu setempat, setelah pertemuan Desember mereka. BoE mengindikasikan bahwa masih ada kenaikan suku bunga di masa depan secara bertahap dan terbatas.



Melansir Xinhua, Jumat, 15 Desember 2017, sembilan anggota Komite Kebijakan Moneter BoE (MPC) memilih untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang sama pada pertemuan November, ketika mereka menaikkannya 0,25 persen, kenaikan pertama dalam lebih dari 10 tahun.

Tingkat pengangguran pada level rendah selama 42 tahun sebesar 4,3 persen, jumlah orang yang bekerja di dekat level tertinggi sepanjang masa, perekonomian yang sebagian besar terkikis, menjadi dorongan kenaikan suku bunga.



BoE mencatat bahwa inflasi IHK sekarang 3,1 persen, jauh di atas target yang dimandatkan 2,0 persen, juga merupakan dorongan untuk kenaikan suku bunga. MPC mengatakan akan mengejar sebuah kebijakan untuk menurunkan inflasi dalam jangka panjang.



"Panitia tetap berpendapat apakah ekonomi mengikuti jalur yang diharapkan dalam laporan inflasi November, kenaikan suku bunga Bank Rate yang lebih rendah akan diperlukan dalam beberapa tahun ke depan, untuk mengembalikan inflasi secara berkelanjutan ke sasaran," lapor MPC dalam catatannya.



Tingkat inflasi tercatat lebih tinggi dan mengalami kenaikan dari 0,5 persen pada saat pemungutan suara referendum Brexit pada Juni 2016, sampai 3,1 persen, telah mendorong harga impor.



Inflasi di Inggris telah meningkat tajam dalam satu tahun setengah tahun oleh devaluasi substansial dalam poundsterling tepat setelah voting referendum Brexit, karena pasar valuta asing bereaksi terhadap berita tersebut.



MPC BoE mencatat bahwa Brexit adalah pengaruh paling signifikan dan ketidakpastian tentang cakrawala ekonomi, dan juga bahwa kemajuan dalam pembicaraan Brexit antara Pemerintah Inggris dan Uni Eropa (UE) menurunkan kemungkinan terjadinya Brexit yang tidak teratur.



"Menit ini sangat ringan dalam hal informasi baru dan BoE tampaknya benar-benar dalam pendekatan wait and see," tutur Ekonom senior Inggris di Royal Bank of Canada (RBC) di London Sam Hill mengatakan kepada Xinhua.



"Komentar mengenai Brexit sedikit lebih optimistis karena panitia mengakui bahwa beberapa kemajuan dibuat dalam perundingan Pasal 50, yang diperkirakan akan memungkinkan negosiasi berlanjut ke tahap kedua," tambah dia.



Pertemuan MPC berikutnya dimulai pada awal Februari, bersamaan dengan laporan inflasi triwulanan dan penjelasan publik oleh gubernur BoE Mark Carney tentang mengapa inflasi 1,1 persen di atas target sedangkan kebijakan tersebut mengembalikannya menjadi dua persen.









(AHL)