Tiga Indeks Utama Wall Street Cetak Rekor Tertinggi

New York: Bursa Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat, dengan ketiga indeks utama ditutup pada rekor tertinggi. Penguatan tersebut disebabkan investor menunggu rincian tagihan pajak Republik yang diperkirakan akan dirilis pada hari ini.



Melansir Xinhua, Sabtu, 16 Desember 2017, indeks Dow Jones Industrial Average naik 143,08 poin atau 0,58 persen menjadi 24.651,74. Indeks S & P 500 naik 23,80 poin atau 0,90 persen menjadi 2.675,81. Indeks Nasdaq Composite naik 80,06 poin atau 1,17 persen menjadi 6.936,58.

Peningkatan menit terakhir untuk kredit perpajakan anak adalah tambahan terbaru untuk tagihan Partai Republik yang akan diumumkan pada Jumat nanti, dalam sebuah langkah yang dapat menjamin suara untuk rencana tersebut setelah para tokoh kunci goyah, menurut Market Watch.



House and Senate Republicans berencana untuk meloloskan sebuah paket minggu depan, dengan elemen utama termasuk tarif pajak individu dan individu yang rendah.



Pendapatan perusahaan juga keluar positif. Saham Costco melonjak 3,32 persen menjadi USD192,73 karena peritel AS membukukan hasil kuartalan lebih baik dari perkiraan.



Setelah bel penutupan Kamis, Costco melaporkan laba bersih USD640 juta atau USD1,45 per saham dilusian, untuk kuartal pertama tahun fiskal 2018, dibandingkan dengan sebelumnya sebesar USD545 juta atau USD1,24 per saham dilusian.



Di sektor ekonomi, produksi industri AS bergerak naik 0,2 persen pada November setelah membukukan kenaikan yang meningkat dari 1,2 persen pada Oktober, Federal Reserve mengumumkan pada Jumat. Angka terakhir merindukan prediksi pasar yang mendapat kenaikan 0,3 persen.



Sementara itu, aktivitas bisnis terus berkembang di sebuah wilayah padat di New York State, menurut perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Negara Bagian pada Desember 2017. Indeks kondisi bisnis umum utama terjadi pukul 18.00, yang tetap mendekati level bulan lalu.





