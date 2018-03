Tiongkok Mempertimbangkan Keputusan Tarif Impor AS

Washington: Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) Robert Lighthizer mengatakan Amerika Serikat akan memberikan Uni Eropa (UE) dan enam negara lainnya pengecualian sementara dari pengenaan tarif baja dan aluminium yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump awal bulan ini.



Berbicara kepada Komite Keuangan Senat, Lighthizer mengatakan, mereka yang dibebaskan adalah Argentina, Australia, Brasil, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Washington juga telah memberikan pengecualian ke Kanada dan Meksiko sebagai renegosiasi atas Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang terus berlanjut.

Mengutip Xinhua, Sabtu, 24 Maret 2018. Lighthizer mengatakan ada negara-negara yang terlibat dalam berbagai tahap pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat dan bahwa Presiden memutuskan untuk menghentikan sementara pengenaan tarif sehubungan dengan negara-negara itu.



Di tengah perbedaan pendapat yang meluas dari kelompok bisnis dan mitra dagang di seluruh dunia, Trump pada dua minggu yang lalu menandatangani surat eksekutif untuk memberlakukan tarif 25 persen pada baja impor dan 10 persen pada aluminium, yang berlaku pada Jumat.



Banyak ekonom telah memperingatkan Gedung Putih bahwa negara-negara yang dikenakan tarif tersebut akan membalas jika mereka dihadapkan dengan tarif pada produk logam. Tentu kondisi itu bisa memberikan efek negatif terhadap perekonomian AS.



Komisaris Perdagangan UE Cecilia Malmstrom mengatakan blok ekonomi selalu bersedia untuk terlibat dengan mitra Amerika, tetapi Uni Eropa tidak bernegosiasi apa pun di bawah tekanan atau ancaman. Ini adalah salah satu janji kampanye Trump untuk menurunkan defisit perdagangan negara, yang mencapai USD566 miliar pada 2017.



Namun, para ekonom mengatakan tarif tidak mungkin membawa neraca berjalan AS ke dalam keseimbangan karena penyebab utama ketidakseimbangan perdagangan terletak pada kenyataan bahwa tabungan AS relatif rendah terhadap investasi.









(ABD)