Pasar Pulih, Tiga Indeks Utama AS Balik Arah Menguat

New York: Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dalam perdagangan yang volatile di Selasa waktu setempat. Indeks utama mencoba pulih dari penurunan satu hari terbesar untuk Dow Jones dan S & P 500 selama lebih dari enam tahun.



Melansir Xinhua, Rabu, 7 Februari 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 567,02 poin atau 2,33 persen menjadi 24.912,77. Sementara itu indeks S & P 500 meningkat 46,20 poin atau 1,74 persen menjadi 2.695,14. Serta indeks Nasdaq Composite naik 148,36 poin atau 2,13 persen menjadi 7.115,88.

Indeks Dow Jones pada perdagangan Senin diperdagangkan anjlok mendekati 1.000 poin sepanjang sesi. Ini turun lebih dari 500 poin dan rebound sesaat kemudian menguat satu persen dan kemudian terkoreksi kembali hampir dua persen sebelum kembali ke zona hijau.



Baik S & P 500 dan Nasdaq mengikuti tuntutan tersebut, keduanya menghasilkan keuntungan lebih dari satu persen dalam 10 menit setelah pembukaan lebih rendah, dan kemudian fluktuatif ke atas dan ke bawah sepanjang hari.



Indeks Volatilitas Cboe, indikator ketakutan Wall Street naik hingga setinggi 50,30 pada Selasa pagi, level tertinggi sejak Agustus 2015, sebelum turun kembali ke level 37,51. Tapi tingkat itu masih sangat tinggi dibandingkan seminggu lalu.



Pada perdagangan Senin, Dow Jones sempat merosot hampir 1.600 poin hingga akhir perdagangan, menandai penurunan intraday terburuk dalam sejarah pasar saham AS.



Aksi jual yang tajam dimulai Jumat, ketika laporan pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan tiba-tiba memperkuat kekhawatiran investor untuk meningkatkan imbal hasil obligasi dan inflasi yang lebih tinggi.



Total pekerjaan nonfarm payroll meningkat sebesar 200 ribu di Januari, dan tingkat pengangguran tetap tidak berubah sebesar 4,1 persen, lebih kuat dari ekspektasi pasar, lapor Biro Statistik Tenaga Kerja AS.



Seperti yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintah dan ahli strategi ekuitas, kemunduran tersebut tidak terkait dengan apapun yang terkait dengan fundamental ekonomi. Sebaliknya, itu adalah koreksi pasar yang sehat yang disambut kendati sedikit terlambat.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan di sebuah sidang Komite Jasa Keuangan DPR bahwa pasar "berfungsi dengan baik," dan penurunan tersebut tidak menimbulkan masalah stabilitas keuangan.



Dia mengatakan kebijakan administrasi Trump sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan bahwa pemerintah masih memperhitungkan kenaikan pasar saham yang menguat lebih dari 30 persen sejak hari pemilihan presiden di 2016.



Pasar ekuitas mengikuti saham utama di Wall Street pada perdagangan Selasa dengan saham di Eropa dan Asia mengalami penurunan yang signifikan karena sentimen berbalik.



Selasa malam, saham-saham Tokyo ditutup melemah tajam dengan indeks saham acuan Nikkei merosot 4,73 persen dalam penjualan panik. Indeks Topix yang lebih luas dari semua isu di bursa saham Tokyo, turun 4,4 persen.





