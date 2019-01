Chicago: Harga emas dunia tergelincir ke level terendah dalam hampir sebulan pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan risiko tumbuh lebih besar didorong oleh ekspektasi penaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS).



Mengutip CNBC, Selasa, 22 Januari 2018, gold spot turun sebanyak 0,1 persen menjadi USD1.279,99 per ons setelah menyentuh level terendah sejak 28 Desember di USD1.276,31. Sedangkan emas berjangka AS turun sebanyak USD9,70 menjadi USD1.282,60 per ons.

"Beberapa ketenangan telah dipulihkan di pasar ekuitas. Kami melihat sedikit penarikan minat dari pasar emas," kata Ahli Strategi Komoditas Macquarie Matthew Turner.



Pasar dunia menunjukkan beberapa sentimen positif dari data ekonomi Tiongkok yang sesuai dengan harapan dan menawarkan beberapa titik cerah, meskipun kekhawatiran tentang rencana Brexit dari Perdana Menteri Inggris Theresa May mendorong beberapa kehati-hatian. Pasar keuangan AS ditutup pada Senin untuk liburan Hari Martin Luther King Jr.



"Emas sudah menemukan dirinya sendiri dalam peningkatan permintaan hari ini jika Perdana Menteri Inggris memiliki rencana B untuk Brexit yang ternyata tidak mengandung sesuatu yang baru dan kekacauan terus berlanjut," tulis analis Commerzbank.



Kenaikan USD dalam pandangan tertinggi dua minggu membebani emas, yang telah naik lebih dari 10 persen sejak pertengahan Agustus, sebagian besar karena gejolak pasar ekuitas dan dolar yang lemah. Kepala Analis ActivTrades Carlo Alberto De Casa mengatakan penembusan level USD1.277 dapat menyebabkan harga emas turun menjadi USD1.260.



Analis mengatakan emas masih menemukan beberapa dukungan seperti dari ekspektasi bahwa Federal Reserve AS telah mencapai akhir pengetatan moneternya, adanya perlambatan ekonomi global, dan munculnya ketidakpastian geopolitik.



Pejabat the Fed telah meninggalkan sedikit keraguan bahwa mereka ingin berhenti menaikkan suku bunga, setidaknya untuk sementara waktu, sebelum pertemuan pertama mereka di tahun baru selama 29-30 Januari. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi selera emas yang tidak menghasilkan.





(ABD)