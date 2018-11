The Fed Diyakini Terus Naikkan Suku Bunga Bertahap

Idaho Falls: Dengan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada atau melebihi lapangan kerja penuh dan inflasi cenderung naik sedikit di atas target 2,00 persen selama tahun depan, Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga secara bertahap, pembuat kebijakan terbaru mengatakan, tetapi belum tentu bulan depan.



"Pengandaian saya memperkirakan untuk dua hingga tiga (kenaikan suku bunga) selama periode waktu berikutnya, dengan waktu yang tepat tidak pasti," kata Mary Daly setelah pidato pandangan ekonomi resmi pertamanya sebagai Presiden the Fed San Francisco, sebuah jabatan yang ia mulai pada bulan lalu, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 13 November 2018.

Ditanya apakah kenaikan berikutnya akan datang bulan depan, ketika the Fed secara luas diperkirakan meningkatkan kisaran target kebijakannya menjadi 2,25-2,5 persen, dia menilai terlalu dini untuk mengatakan bahwa kenaikan itu pasti, ketika AS memiliki banyak waktu antara sekarang dan Desember untuk melihat bagaimana ekonomi berkembang.



Tidak jelas apakah komentar Daly mengisyaratkan kesediaan untuk menggunakan suara pertamanya sebagai pembuat kebijakan untuk berbeda pendapat, atau ditujukan untuk menggarisbawahi bahwa the Fed tidak terikat dengan kenaikan suku bunga kuartalan, tetapi akan melihat, memantau, dan mempelajari setiap kenaikan suku bunga.



Daly yakin the Fed harus secara bertahap menaikkan suku bunga menuju tingkat netral, ketika dalam ekonomi yang sehat tingkat biaya pinjaman tidak meningkatkan atau memperlambat pertumbuhan. Dia mengatakan perkiraan netralnya antara 2,5 persen hingga 2,8 persen.



"Jika Anda bertanya kepada saya hari ini, saya mungkin akan memilih di tengah kisaran, sekitar 2,7 persen," katanya. Ditanya apakah the Fed perlu pindah ke kebijakan moneter restriktif pada tahun depan, seperti yang disarankan beberapa pembuat kebijakan, dia mengatakan diskusi semacam itu terlalu dini.



"Bertahap sangat membantu karena memungkinkan kita menaikkan menaikkan suku bunga, melihat-lihat sekitar, mengevaluasi, menginterpretasikan data dan kemudian, dan hanya kemudian, membuat kenaikan lagi," pungkasnya.





(ABD)