Harga Emas Dunia Terus Terjun Bebas

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun lagi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi lantaran emas berjangka tertekan kenaikan ekuitas Amerika Serikat (AS) dan dolar Amerika Serikat (USD) yang tetap kuat.



Mengutip Antara, Rabu, 7 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun USD6,00 atau 0,49 persen menjadi ditutup pada USD1.226,30 per ons. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 132,30 poin atau 0,52 persen, menjadi 25.594 poin pada pukul 18.24 GMT. Indeks S&P 500 dan Nasdaq mengikuti kenaikan Dow.

Ketika pasar ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena para investor tidak lagi mencari aset-aset safe haven, beralih ke aset-aset berisiko. Hal itu sejalan dengan investor mencari imbal hasil yang lebih menggiurkan.



Sementara itu, indeks USD yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, tetap menguat pada Selasa 6 November 2018. Indeks USD naik sebanyak 0,02 persen menjadi 96,36 pada pukul 18.26 GMT.



Para investor juga memantau dengan ketat pemilihan umum paruh waktu AS yang sedang berlangsung pada Selasa 6 November. Banyak yang percaya hasil pemilu, terutama partai mana yang dapat mengendalikan DPR dan Senat, niscaya akan memengaruhi pasar saham, USD, dan harga emas.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 14,5 sen AS atau satu persen, menjadi ditutup pada USD14,50 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik sebanyak USD2,1 atau 0,24 persen menjadi menetap di USD871,50 per ons.





