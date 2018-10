Emas Dunia Menanjak di Tengah Kejatuhan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), saat dolar Amerika Serikat (AS) tumbang dan ekuitas jatuh. Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD4 0,33 persen menjadi menetap di USD1.205,6 per ons.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Oktober 2018, indeks USD yang merupakan ukuran USD terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,11 persen menjadi 95,66 pada 1720 GMT, setelah data ketenagakerjaan baru menunjukkan adanya peningkatan di luar perkiraan pada September.

Tingkat pengangguran menurun menjadi 3,7 persen pada September, dan total lapangan kerja non-pertanian meningkat sebanyak 134.000, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Jumat waktu setempat. Namun, angka itu jauh di bawah kenaikan yang diharapkan sebesar 185.000.



Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD turun maka emas berjangka akan naik karena emas, harga dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya. Emas menemukan dukungan tambahan dari penurunan saham karena Dow Jones Industrial Average kehilangan 286,40 poin atau 1,08 persen.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik sebanyak 5,9 sen atau 0,4 persen menjadi ditutup pada USD14.649 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 turun sebanyak USD11,20 atau 1,34 persen menjadi menetap di USD824,50 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 180,43 poin atau 0,68 persen menjadi 26.447,05. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 16,04 poin atau 0,55 persen menjadi 2.885,57. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 91,06 poin atau 1,16 persen menjadi 7.788,45.





(ABD)