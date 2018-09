Penguatan Saham Teknologi Buat Wall Street Melesat

New York: Saham-saham di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Penguatan terjadi karena pasar didorong oleh kembali menguatnya saham-saham teknologi yang dipimpin Apple dengan kenaikan lebih dari dua persen.



Mengutip Antara, Rabu, 12 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 113,99 poin atau 0,44 persen, menjadi berakhir di 25.971,06 poin. Indeks S&P 500 naik 10,76 poin atau 0,37 persen, menjadi ditutup di 2.887,89 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 48,31 poin atau 0,61 persen, menjadi berakhir di 7.995,47 poin.

Saham Apple bersama dengan Microsoft termasuk di antara para pemenang di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 2,53 persen dan 1,70 persen pada penutupan. Apple melonjak, sehari menjelang peluncuran iPhone model terbaru. Saham yang sensitif isu perdagangan Boeing, juga berhasil pulih dari kerugian awal dan ditutup naik 0,99 persen.







Sektor teknologi naik lebih dari 0,8 persen. Saham-saham berteknologi tinggi termasuk Netflix, Amazon dan Twitter semuanya menguat, mendukung pasar. Para pelaku pasar di Wall Street juga mencerna beberapa data ekonomi positif.



Indeks Optimisme Usaha Kecil AS naik menjadi 108,8 pada Agustus dari angka Juli di 107,9, melampaui rekor tertinggi 108 yang tercapai pada Juli 1983, menurut Federasi Nasional Bisnis Independen (The National Federation of Independent Business/NFIB).



Jumlah lowongan kerja AS sedikit berubah di 6,9 juta pada Juli, menurut laporan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja. Lowongan pekerjaan meningkat di bidang keuangan, asuransi dan manufaktur barang-barang tidak tahan lama, tetapi menurun dalam perdagangan ritel, layanan pendidikan dan pemerintah federal.









(ABD)