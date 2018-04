Harga Emas Dunia Tertekan Penguatan Ekuitas

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), tertekan penguatan lebih lanjut dolar AS dan kenaikan ekuitas.



Mengutip Antara, Jumat, 27 April 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni, turun USD4,90 atau 0,37 persen, menjadi menetap di USD1.317,90 per ounce. Indeks dolar AS, ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,23 persen menjadi 91,47 pada pukuk 17.18 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar AS naik, itu akan membatasi permintaan terhadap emas yang dihargakan dalam dolar AS, terutama bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Tekanan tambahan datang dari pasar saham. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 263,15 poin atau 1,09 persen pada pukul 17.28 GMT. Ketika ekuitas mencatat kenaikan, logam mulia biasanya bergerak turun, karena para investor lebih terpikat ke pasar saham.







Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 1,1 sen AS atau 0,07 persen, menjadi menetap di USD16,491 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD2,6 atau 0,28 persen, menjadi ditutup pada USD910,10 per ounce.



Raksasa media sosial AS Facebook melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Rabu 25 April. Saham perusahaan ditutup 9,2 persen lebih tinggi pada Kamis 26 April.



Perusahaan semikonduktor AS, Advanced Micro Devices, juga membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, mengirimkan sahamnya berakhir naik lebih dari 13 persen. Sejauh ini, musim laporan laba perusahaan dimulai dengan baik.









(ABD)