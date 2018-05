USD Menyusut Setelah Suku Bunga AS Dipertahankan

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mencerna pernyataan terbaru Federal Reserve AS. Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,15 persen menjadi 92,314 pada akhir perdagangan.



Mengutip Antara, Kamis, 3 Mei 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,255 dari USD1,1996 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3624 dari USD1,3618 di sesi sebelumnya. sedangkan dolar Australia naik menjadi USD0,7524 dari USD0,7491.

Sementara itu, USD dibeli 109,68 yen Jepang, lebih rendah dari 109,80 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian turun menjadi 0,9953 franc Swiss dari 0,9964 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2830 dolar Kanada dari 1,2848 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 174,07 poin atau 0,72 persen, menjadi berakhir di 23.924,98 poin. Indeks S&P 500 berkurang 19,13 poin atau 0,72 persen, menjadi ditutup pada 2.635,67 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 29,81 poin atau 0,42 persen lebih rendah, menjadi 7.100,90 poin.



Bank sentral AS atau Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya sejalan dengan ekspektasi pasar, sementara mengungkapkan keyakinan bahwa inflasi mendekati targetnya sebesar dua persen.



"Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga federal fund di 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.



Pernyataan itu menunjukkan kepercayaan bank sentral atas inflasi dan mengakui bahwa tingkat inflasi inti telah bergerak mendekati target bank sentral dua persen. "Inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan berjalan mendekati target simetris Komite dua persen selama jangka menengah," kata the Fed.









(ABD)