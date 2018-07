Emas Dunia Tertekan Penguatan Kurs Dolar AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat memberikan tekanan terhadap logam mulia.



Mengutip Antara, Rabu, 11 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun sebanyak USD4,2 atau 0,33 persen menjadi ditutup di USD1.255,4 per ons. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,09 persen menjadi 94,16 pada pukul 19.30 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.







Sehari sebelumnya, meski USD menguat emas berjangka berakhir lebih tinggi, karena para investor beralih ke pembelian safe haven di tengah gesekan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tampak telah memicu selera terhadap aset-aset safe haven seperti emas.



Para investor sangat khawatir tentang dampak dari gesekan perdagangan antara dua ekonomi teratas dunia, setelah Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif tambahan 25 persen pada produk-produk impor dari Tiongkok senilai USD34 miliar pada Jumat 6 Juli.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun sebbanyak 5,2 sen AS atau 0,32 persen menjadi menetap di USD16,087 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD7,3 atau 0,86 persen menjadi ditutup pada USD846,2 per ons.









(ABD)